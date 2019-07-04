خاص إسلام عيسى لـ في الجول: الكل يعرف رغبتي.. لكن الانتقالات تتم بشكل مختلف

الخميس، 04 يوليه 2019 - 23:36

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى - المصري - سموحة

"الكل يعرف رغبتي"، هكذا قال إسلام عيسى جناح المصري الذي يعد أقرب للرحيل من الفريق البورسعيدي من البقاء فيه.

إسلام عيسى

النادي : المصري

المصري

وقال عيسى لـFilGoal.com: "الجميع يعلم رغبتي الحقيقية والفعلية في الانتقال لأي من الناديين المتقدمين بعروض رسمية لضمي".

وكانت عدة مصادر داخل المصري قد أكدت رغبة الأهلي وبيراميدز في ضم عيسى.

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واستدرك عيسى: "ولكن الانتقالات بين الأندية تتم بشكل مختلف، ويفوز بها النادي صاحب العرض الجاد والمفيد للاعب والنادي البائع، حسب الناحية المعنوية والمادية".

وفي وقت سابق، كشف مصدر بإدارة المصري أن بيراميدز واصل محاولاته لضم إسلام عيسى ، موضحا أن آخر عرض قدمه النادي وصل إلى 2 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بيراميدز عرض علينا 2 مليون دولار، وندرس العرض المالي حاليا".

وفي المقابل، أوضح المصدر أن الأهلي أيضا طلب إسلام عيسى، وأن المصري رد برغبته في الحصول على أحمد الشيخ.

وأكمل "الأهلي رد بأنه لن يفرط في الشيخ إلا للإعارة لمدة موسم، لنرد بأننا نريده لموسمين".

وفي المقابل، قال المصدر إن محمود وادي مهاجم الفريق أبدى موافقة مبدئية على الاستمرار مع الفريق، ولكنه طلب حضور وكيله الخارجي للتفاوض على بنود العقد.

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

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