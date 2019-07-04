بيراميدز يعلن رسميا عن مالكه الجديد

أعلن نادي بيراميدز عن مالكه الجديد، الإماراتي سالم الشامسي، في بيان رسمي أصدره مساء اليوم الخميس.

وقال بيان صادر عن النادي: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز إف سي".

وأضاف البيان "ويأتي هذا الاستحواذ انعكاسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها".

يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي. pic.twitter.com/SMco7dGaIu — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) July 4, 2019

وأردف "ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة".

وأتم البيان "ويؤكد المالك الجديد على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية".

وكان الشامسي من أعضاء إدارة بيراميدز، قبل أن يستحوذ على أسهم النادي.

تعرف أكثر على الشامسي من هنا

وقبل يومين، أعلن بيراميدز عن تولي ممدوح عيد مهام الإدارة التنفيذية للنادي خلال المرحلة المقبلة.

ويتولى ممدوح عيد منصب المدير التنفيذي للنادي خلفا لمحمد جمال العاصي الذي كان يتولى المنصب قبل إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تنازله عن حصته في نادي بيراميدز بعد انتهاء الموسم الجاري وقرر خوض تجربة جديدة في أوروبا.

وضمن بيراميدز على الأقل المشاركة ببطولة الكونفدرالية في حال الحصول على المركز الثالث.

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