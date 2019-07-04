"تذكرتي" تعلن عن منفذ جديد لاستلام بطاقات المشجعين والتذاكر

أعلنت شركة "تذكرتي" عن منفذ جديد لاستلام بطاقات المشجعين Fan ID وتذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت "تذكرتي" أن شباك تذاكر الدرجة الثالثة (يسار) سيسلم بطاقات المشجعين وتذاكر المباريات بداية من غد الجمعة، بين الساعتين 11 صباحا و11 مساءا.

وأعلنت الشركة عن طرح تذاكر الأدوار النهائية يوم الأربعاء.







































































وتنطلق مباريات ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل وتنتهي يوم الاثنين.

بينما مباريات ربع النهائي تقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو.

اقرأ أيضا

رينار: مواجهة بنين نهائي وأحذر مصر من جنوب إفريقيا.. وهذا موقف بوطيب

المنتخب: جراحة جنش كانت يجب أن تتم خلال أسبوع من الإصابة.. ومشاركة وردة بيد الجهاز الفني

مكافآت ضخمة للاعبي جنوب إفريقيا في حال فوزهم على مصر

سيسيه يشرح كيفية إيقاف خطورة أوغندا.. ويصر: قادرون على الوصول للنهائي

مدرب بنين قبل صدام المغرب: يمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا