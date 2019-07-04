"تذكرتي" تعلن عن منفذ جديد لاستلام بطاقات المشجعين والتذاكر

الخميس، 04 يوليه 2019 - 18:09

كتب : عاطف شادي

أجواء جماهيرية رائعة قبل مباراة مصر وأوغندا

أعلنت شركة "تذكرتي" عن منفذ جديد لاستلام بطاقات المشجعين Fan ID وتذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت "تذكرتي" أن شباك تذاكر الدرجة الثالثة (يسار) سيسلم بطاقات المشجعين وتذاكر المباريات بداية من غد الجمعة، بين الساعتين 11 صباحا و11 مساءا.

وأعلنت الشركة عن طرح تذاكر الأدوار النهائية يوم الأربعاء.

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وتنطلق مباريات ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل وتنتهي يوم الاثنين.

بينما مباريات ربع النهائي تقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو.

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