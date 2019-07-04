مكافآت ضخمة للاعبي جنوب إفريقيا في حال فوزهم على مصر

وضع الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم لائحة مكافآت خاصة للمنتخب لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم السبت.

وتأهل الأولاد باعتباره من أفضل فرق احتلت المركز ثالث في مجموعتها بعد حصده 3 نقاط بالفوز على ناميبيا والخسارة أمام كوت ديفوار والمغرب.

لاعبو المدير الفني ستيوارت باكستر يحصدون 320 ألف راند جنوب إفريقي أي ما يعادل 20 ألف يورو نظير المشاركة في البطولة.

ووفقا لموقع الاتحاد الجنوب إفريقي فأن المكافآت الموضوعة للاعبين جاءت على أساس تأهلهم للدور الثاني على الأقل.

وحصد اللاعبين 60 ألف راند (3800 يورو) كمكافآت بعد الفوز على ناميبيا، ولم يحقق الأولاد سوى انتصار وحيد في دور المجموعات أضاع على كل لاعب 120 ألف راند.

مكافآت المنتخب الجنوب إفريقي قد تصل إلى مليون راند لكل لاعب حال الوصول للنهائي.

فإذا حققوا الفوز على مصر في ثمن النهائي سيصل مجموع ما يحصده اللاعب إلى 520 ألف راند (33 ألف يورو).

في حال التأهل للمربع الذهبي تزداد القيمة إلى 670 ألف (42 ألف يورو) ثم 920 (58 ألف يورو) حال الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وجنوب إفريقيا يوم السبت الموافق 6 يوليو.

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