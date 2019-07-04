رينار: مواجهة بنين نهائي وأحذر مصر من جنوب إفريقيا.. وهذا موقف بوطيب

شدد إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب على أهمية وصعوبة مواجهة بنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب أمام بنين في ثمن النهائي مساء غد الجمعة على ملعب السلام.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "نحن في منافسة شرسة وأرى مواجهة بنين مباراة نهائية، لأننا يجب أن نفوز من أجل التأهل".

وتابع "علينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل لربع النهائي وتحقيق حلم الملايين في المغرب".

وشدد رينار "علينا الحذر أمام بنين، فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأتي بالصدفة لذلك الدور".

وأضاف رينار "علينا أن نستعيد تركيزنا بعد هذا الكم الكبير من المباريات من أجل تجنب المفاجآت، شاهدت لهم مواجهة الكاميرون، يمتازون بالجانب الدفاعي".

وبالحديث عن موقف خالد بوطيب أوضح "سيجلس على مقاعد البدلاء، وسيكون جاهزا للمشاركة بصورة طبيعية في ربع النهائي حال التأهل".

وتوجه رينار بالحديث عن مواجهة مصر وجنوب إفريقيا وقال: "مصر لديها منافس قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وتابع "أحذر منتخب مصر من التقليل من قدرات جنوب إفريقيا لأنه منتخب قوي".

وأشاد رينار بمبارك بوصوفة قائد المنتخب قائلا: "منذ قدومي إلى منتخب المغرب وهو داعما لي، مبارك قائد مميز وتجاهلت تمام الجدل حول انضمامه فتواجده ضروري داخل الفريق".

وعن تنظيم أمم إفريقيا في مصر أتم رينار "كل شئ رائع ويسير بشكل ممتاز بداية من البث التليفزيوني وحتى ملاعب التدريب، مصر قدمت بطولة ممتازة".

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