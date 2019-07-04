مدرب بنين قبل صدام المغرب: يمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا

قال ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، إنه يعلم كل كبيرة وصغيرة في فريق المغرب، مؤكدا على أنه واجه الفريق في أكثر من مرة في وقت سابق.

وأشار دوسييه إلى أن المغرب يتميز بعدد من اللاعبين الموهوبين، وهو أكثر الفرق المؤهلة للفوز بالبطولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على ملعب السلام "لا أحظي بفريق قوي من الناحية الذهنية، وكلما زادت المباراة صعوبة زاد مستواهم، كل العوامل غير مناسبة، ولكن فريقي يمتلك الشجاعة ليظهر أداءه".

وتابع "فريقنا الأقل حصولا على الراحة بعد لقاء الكاميرون في دور المجموعات، ولكننا نحاول التأقلم مع الوضع الراهن، حالة فريقنا ولاعبينا سوف نحددها في مران اليوم، وسوف يكون لدينا اجتماعا للتعرف على المشاكل الصغيرة ومحاولة حلها".

وعن لقاء الغد أوضح "لا أسعى للانتقام من المغرب بعد الخسارة الأخيرة، كل مباراة لها دوافعها، أنا على دراية كبيرة بصعوبة المهمة التي أواجهها، لا ألعب كرة القدم، اللاعبون قادرون على إثبات أنفسهم أمام أسود الأطلس".

وواصل "كنا أقل الفرق حصولا على الراحة، ولن نطلب تأجيل المباراة بالتأكيد، هذه هي الظروف التي نشارك فيها، لقد قلت أن كل العناصر ليست في صالحنا ولكن سوف نتوائم معها".

وأردف "لا يربطني بهيرفي رينار المدير الفني بالمغرب، علاقة إنسانية طويلة وليست علاقة مدرب مع مدرب، أما بالنسبة لمعايير الصرامة والتنظيم داخل الفريق فهي أمور تهمني كثيرا، نحن قادرون على اللعب أمام الفرق الكبيرة، وعازمون على ذلك، ويمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا".

وأنهى حديثه "نشعر بالفخر لأننا وصلنا إلى هذا الدور، ونسعى إلى ترك الانطباعات الإيجابية في المباراة تلو الاخرى، الشعب البنيني كان ينتظر التقدم منذ سنوات، ونأمل في التقدم إلى أعلى درجة والخروج من هنا مرفوعي الرأس حتى يشعر أبناء بنين بالفخر بمنتخبهم القومي".

وفي ذات المؤتمر تحدث ميكائيل بوتيه قائد فريق منتخب بنين، قائلا: "لا أعلم المركز الذي سألعب فيه خلال لقاء المغرب المقبل، ولكنني أعلن جاهزيتي للمشاركة".

وأضاف "مايقال في الخارج لا يعنينا، لا نهتم إلا بما يثار في الداخل، هناك من يراهنون علينا، لقد أثبتنا تواجدنا وسوف نستمر، لا نلتفت إلى الكلام الهدام، اللعب مع الكبار سوف يطورنا بشكل كبير".

وأردف "على الصعيد الشخصي أعد لمبارياتي بنفس الطريقة محافظا على روحي المعنوية والذهنية، وإن كنت سأنام بنفس العقل والروح فأنا أجتهد قدر المستطاع للعب في الملعب".

وعن مشاركته في اللقاء "لقد تعرضت للإصابة، ولكن يمكنكم سؤال مدربي هل سأشارك أما لا، لن أتردد في المشاركة، ولن أكون منافقا أنا أعلم ما يثار حولي من جدل، لم ولن أشتكي من الجدل، سوف أحول إظاهر كل قدراتي سواء كنت في الأمام أو الأجنحة أو الخلف، أنا جاهز لبذل أقصى ما في وسعي، في حالة مشاركتي".

وأكمل "أمام الكاميرون شعرت أننا سنمر من هذه المباراة، لا أعلم إن كانت هناك كلمات تعبر عن حماسي الذي أشعر به، ويجب علي عدم التركيز مع هذا الشعور حتى لا أصاب بالخوف أو فرط الحماس، نحن لسنا حالمون، نحن نقيم الأمور خطوة بعد خطوة، نستعد الأن لمواجهة المغرب".

وأنهى "هناك وضع حماسي مجنون في ديارنا في بنين بعد التأهل، وهذا يزيد الأمور صعوبة، ويضعنا دائما في دائرة التركيز، ونسعى إلى عدم العودة مبكرا إلى الديار في بنين".

ويستعد منتخب بنين لمواجهة المغرب في السادسة مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام في لقاء دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

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