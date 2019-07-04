المنتخب: جراحة جنش كانت يجب أن تتم خلال أسبوع من الإصابة.. ومشاركة وردة بيد الجهاز الفني

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن سبب سفر محمود عبد الرحيم جنش العاجل لإجراء العملية الجراحية وذلك لأن اللاعب كان أمامه مهلة أسبوع.

محمود جنش النادي : الزمالك مصر

وخضع جنش لجراحة ناجحة لعملية وتر أكيلس بعد إصابته خلال تدريبات منتخب مصر ضمن استعدادات الفريق في بطولة أمم إفريقيا.

وقال لهيطة في تصريحات لقناة تايم سبورتس: "جنش كان يجب أن يجري العملية خلال 5 أيام أو اسبوع وفقا لتقرير الطبيب الألماني".

وتابع "جنش أصيب الجمعة واليوم التالي كان عطلة بالإضافة لإجازة 30 يونيو، لذا كان علينا تدبير الأموال الخاصة بالجراحة ليسافر في أسرع وقت إلى ألمانيا".

وأضاف لهيطة "غادر جنش إلى ألمانيا يوم الأربعاء وتواصل معي الطبيب الألماني وأبلغني بنجاح الجراحة".

وبالحديث عن موقف عمرو وردة أوضح لهيطة "إداريا اللاعب كان غائبا في أخر مباراتين، ولكنه كان يتدرب بشكل عادي وبكل جاهزية".

وشدد "قرار مشاركته من عدمها تخص الجهاز الفني للمنتخب".

وعن تصدر المجموعة قال لهيطة: "العلامة الكاملة أمر طبيعي، نلعب وسط جماهيرنا لكنها صفحة وأغلقت".

وأضاف "مواجهة جنوب إفريقيا صعبة لأنها إقصائية وليس لكونها أمام فريق قوي أو ضعيف".

وأخيرا بالحديث عن سخرية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي من اللاعبين قال لهيطة: "الأمر لا يحتاج لعقد جلسات معهم، لا نريد تضخيك الأمور".

وأتم تصريحاته "لا نريد الحديث في الأمر مجددا بل يتم التعامل مع السخرية بسخرية و(هزار)".

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