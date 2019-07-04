سيسيه يشرح كيفية إيقاف خطورة أوغندا.. ويصر: قادرون على الوصول للنهائي

أبدى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تفاؤله للقاء الغد أمام أوغندا ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة أمم إفريقيا مؤكدا أن فريقه استعد جيدا للقاء كما أن لديهم الحماس والرغبة القوية للفوز للصعود لدور الثمانية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للقاء "أوغندا فريق قوي دفاعيا ومنظم ويضع هجوم خصمه دائما في موقف صعب لقوة خطوط دفاعه لذلك سوف أضع خطة تكتيكية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم".

وتابع "أوغندا خصم جدير بالاحترام ولكن السنغال تملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، قوام المنتخب الحالي تم بنائه خلال الأعوام الأربعة الماضية بشكل قوي".

وعن موعد إقامة البطولة لأول مرة في شهر يونيو أشار "بطولة أمم إفريقيا دائما ما تسبب جدلا واسعا خاصة في موعد إقامتها الذي يتعارض مع التزامات اللاعبين المحترفين في أوروبا، ورغم تغييره إلا أن اللاعبين ملتزمين مع أنديتهم ببداية الموسم نهاية يوليو وهو ما لم يمنحهم راحة كافية".

واستطرد "إقامة البطولة في فصل الصيف ليس جيدا خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة والجفاف. سوف نرى نتائج هذه التجربة لاحقا".

وردا علي سؤال حول تقييمه البطولة تنظيميا أجاب "التنظيم رائع وكل شيء جيد سواء فندق الإقامة وملاعب التدريب". ولكنه أبدى حزنه من عدم وجود جماهير في باقي المباريات ما عدا مباريات مصر متمنيا أن يكون هناك جمهور كبير في مباراة الغد أمام أوغندا. واختتم تصريحاته "منتخب السنغال قادر علي الصعود للدور النهائي، والجميع داخل الفريق يسعى إلى ذلك".

وفي ذات السياق قال إدريسا جاي لاعب وسط السنغال وإيفرتون الإنجليزي: "نفكر دائما لماذا لا نتمكن من الحصول على كأس الأمم الإفريقية، ونحن الآن في المسابقة بالفعل ونحن أكثر قربا من تحقيق البطولة ونأمل ذلك".

وأضاف "من خلال التحضيرات الأولى كان لدينا هدف واحد هو الفوز، ولا توجد مباريات سهلة في أمم إفريقيا ونركز على تحقيق الفوز فقط".

وتابع "لقد تعلمنا الكثير من الخسارة أمام الجزائر، والدرس الأهم هو أنه لا توجد مباراة سهلة في البطولة الإفريقية ونسعى للفوز بالبطولة هذه المرة".

وأتم "منتخب السنغال لديه نضج أكبر ومزيد من الخبرة.. هناك لاعبون يشاركون لأول مرة في أمم إفريقيا وعلينا أن نساندهم".

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