بدأ الزمالك جولة التفاوض الأولى مع الإسماعيلي حول حارس مرمى الفريق محمد عواد، الذي أتم بالفعل اتفاقه مع الزمالك في انتظار اتفاق الناديين.

وحسبما علم FilGoal.com من مصادر قريبة من عملية التفاوض، فإن الإسماعيلي بدأ مطالبه برقم كبير "تخطى الـ5 مليون دولار"، في محاولة للوصول إلى 4 مليون دولار (66 مليون جنيه مصري) كسعر نهائي لبيع الحارس صاحب المباراة الدولية الواحدة.

ومن الناحية الأخرى، يريد رئيس الزمالك استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعه ومسؤولي الإسماعيلي للوصول لرقم يقف بين الـ2.5 والـ3 مليون دولار كسعر للحصول على خدمات عواد.

وكذلك، يفكر الزمالك في وضع اسم المعار للإسماعيلي من الأبيض، محمود عبد العاطي "دونجا" كمسهل لإتمام الصفقة، وكذلك استغلال أي اسم من الـ15 معارا الذين يملكهم الزمالك.

وفي وقت سابق، أوضح مصدر مقرب من الحارس أن الزمالك قد أتم الاتفاق معه، في انتظار اتفاق الزمالك والإسماعيلي المادي.

وعلم FilGoal.com أن عواد وصل بالفعل لمنزل رئيس الزمالك، لإنهاء اتفاقه الشخصي مع النادي.

وبذلك يتبقى اتفاق الزمالك مع الإسماعيلي لإتمام الصفقة.

لن يذهب محمد عواد لتدريبات الإسماعيلي مرة أخرى بعد أن أتم اتفاقه مع الزمالك حسبما علم FilGoal.com، من مصدر مقرب من اللاعب.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مسؤولو الزمالك أتموا الاتفاق مع محمد عواد لارتداء قميص الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف المصدر "عواد لن يذهب لتدريبات الإسماعيلي مرة أخرى. الحارس مستاء من عدم الموافقة على أي عرض قُدم للنادي سواء داخل أو خارج مصر".

وأردف "لم يستطع عواد الوصول لإبراهيم عثمان رئيس النادي. عواد لن يفصح عن الأسباب التي لن يذهب بسببها للتدريبات، احتراما للنادي وجماهيره".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات مكثفة لضم عواد وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي.

مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك وضع خيارين لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك بعد إصابة جنش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الخيار الأول هو محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والخيار الثاني محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة". (طالع التفاصيل)

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية.

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