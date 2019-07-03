"موهبة حقيقية" – رسميا.. جواو فيلكس إلى أتليتكو مدريد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 20:28

كتب : رامي جمال

جواو فيليكس نجم بنفيكا

أعلن أتليتكو مدريد رسميا عبر موقعه الرسمي ضم جواو فيلكس قادما من بنفيكا ليصبح ثاني صفقاته

ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما.

وذكرت تقارير صحفية أن انضمام فيلكس إلى الأتليتي كلف خزائنهم 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

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وبذلك أصبح جواو فيلكس هو أغلى لاعب برتغالي في التاريخ.

ونشر النادي الإسباني فيديو لتقديم فيليكس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "موهبة حقيقية".

وشارك جواو فيلكس الموسم الماضي مع بنفيكا في 43 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما شارك جواو فيلكس مع البرتغال في المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية وساهم في تتويج منتخب بلاده بالنسخة الأولى من البطولة.

وأصبح جواو فيلكس ثاني صفقات الروخيبلانكوس في الصيف الجاري بعد هيكتور هيريرا من بورتو.

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