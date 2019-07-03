"موهبة حقيقية" – رسميا.. جواو فيلكس إلى أتليتكو مدريد
الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 20:28
كتب : رامي جمال
أعلن أتليتكو مدريد رسميا عبر موقعه الرسمي ضم جواو فيلكس قادما من بنفيكا ليصبح ثاني صفقاته
جواو فليكس
النادي : بنفيكا
ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما.
وذكرت تقارير صحفية أن انضمام فيلكس إلى الأتليتي كلف خزائنهم 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.
وبذلك أصبح جواو فيلكس هو أغلى لاعب برتغالي في التاريخ.
ونشر النادي الإسباني فيديو لتقديم فيليكس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "موهبة حقيقية".
#PureTalent pic.twitter.com/6oQX8dAUA6— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 3, 2019
وشارك جواو فيلكس الموسم الماضي مع بنفيكا في 43 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 11 آخرين.
كما شارك جواو فيلكس مع البرتغال في المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية وساهم في تتويج منتخب بلاده بالنسخة الأولى من البطولة.
وأصبح جواو فيلكس ثاني صفقات الروخيبلانكوس في الصيف الجاري بعد هيكتور هيريرا من بورتو.
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