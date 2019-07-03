خاص خبر في الجول – سموحة يكشف للزمالك مطالبه للتخلي عن أبو جبل.. "3 لاعبين"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 20:23

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - سموحة - أبو جبل

كشف مسؤولو سموحة عن مطالبهم للتخلي عن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، للزمالك.

وتواصل الزمالك مع سموحة للتعاقد مع حارس الأبيض السابق خاصة في ظل إصابة محمود عبد الرحيم "جنش"، في نفس الوقت الذي يحاول فيه الزمالك ضم محمد عواد من الإسماعيلي أيضا. (طالع التفاصيل)

وأبلغ مسؤولو سموحة الزمالك برغبتهم في ضم حارس الفريق عماد السيد، ومحمد أشرف "روقة"، ومصطفى محمد، حسبما علم FilGoal.com.

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ويرغب سموحة في الحصول على لاعبين على سبيل الإعارة، ولاعب على سبيل الشراء النهائي.

وقضى روقة الموسم الماضي معارا لإنبي، أما مصطفى محمد فلعب الموسم الماضي على قوة طلائع الجيش.

أما عماد السيد، فكان الحارس الثاني للفريق بعد جنش.

وفي وقت سابق، مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك وضع خيارين لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك بعد إصابة جنش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "الخيار الأول هو محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، والخيار الثاني محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة". (طالع التفاصيل)

محمد أبو جبل صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع سموحة حتى 2021.

وشارك أبو جبل في 33 مباراة الموسم الحالي مع سموحة واهتزت شباكه 38 مرة في الدوري المصري.

ولعب أبو جبل من قبل بقميص الزمالك في الفترة ما بين 2013-14 و2015-16.

مع الزمالك، شارك أبو جبل في 17 مباراة واهتزت شباكه 11 مرة.

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