طبيب المنتخب: جنش أجرى عملية أكيلس بنجاح

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 19:28

كتب : عاطف شادي

جنش - مصر

قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفراعنة أجرى العملية الجراحية الخاصة به بقطع في وتر أكيلس بنجاح.

محمود جنش

النادي : الزمالك

مصر

وقال أبو العلا للصحفيين اليوم الأربعاء: "جنش أجرى العملية بنجاح وغادر غرفة العمليات في أحد المستشفيات الكبرى في ميونيخ في ألمانيا".

وأضاف "تحدثت مع الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة لجنش وأكد لي نجاح العملية وأن اللاعب بخير الآن".

وكان جنش أصيب بقطع في وتر أكيلس خلال أحد تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا في ختام دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2019.

وعقب إصابة جنش استدعى منتخب مصر محمد أبو جبل للتدرب رفقة الفراعنة فقط.

وسيكمل منتخب مصر البطولة بتواجد حارسين فقط هما محمد وأحمد الشناوي.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في استاد القاهرة في دور الـ16 في التاسعة مساء.

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