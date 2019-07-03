أتليتكو مدريد يواصل البناء.. هيريرا رابع مكسيكي يرتدي قميص الروخيبلانكوس

يواصل أتليتكو مدريد الإسباني تدعيم صفوفه بضم المكسيكي هيكتور هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بورتو البرتغالي.

الروخيبلانكوس عززوا صفوفهم صباح اليوم بضم المدافع البرازيلي فيليبي أيضا من بورتو. (طالع التفاصيل).

وانتهى عقد الثنائي مع بورتو لينضما سريعا لصفوف وصيف الدوري الإسباني موسم 2018-19.

هيريرا الذي يشغل مركز متوسط الميدان الدفاعي شارك خلال 6 مواسم مع بورتو في 245 مباراة سجل 35 هدفا.

اللاعب البالغ 29 عاما ثاني أكثر لاعبا مرر تمريرات صحيحة في الدوري البرتغالي برصيد 990 تمريرة.

على المستوى الدولي شارك مع المكسيك في 70 مباراة دولية سجل 5 أهداف، وحصد لقب الكأس الذهبية 2015 وذهبية أولمبياد لندن 2012.

ويعد هيريرا رابع مكسيكي يرتدي قميص الروخيبلانكوس بعد كل من هوجو سانشيز ولويس جارسيا وراؤول خيمينز.

وكنان هيريرا من أبرز اللاعبين الذي سعت إدارتي نابولي وإنتر الإيطالي في الحصول على خدماته سابقا.

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