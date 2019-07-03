رسميا - أتليتكو مدريد يعوض رحيل جودين بضم مدافع بورتو

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني ضم المدافع البرازيلي فيليبي أجوستو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بورتو البرتغالي.

فيليبي النادي : بورتو أتليتكو مدريد

البرازيلي البالغ 30 عاما تواجد على رأس قائمة تضم 6 لاعبين رحلوا عن صفوف التنين البرتغالي بعد نهاية تعاقدهم. (طالع التفاصيل).

فيليبي يوقع على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم في الرابع من يوليو، لينضم لكتيبة المدير الفني دييجو سيميوني ليعوض رحيل القائد الأوروجوياني دييجو جودين.

قلب الدفاع انضم لبورتو في 2016 قادما من كورنثيانز البرازيلي بعد ساهم في الفوز بلقب الدوري البرازيلي 2015 وكأس العالم للأندية 2012.

ليساهم خلال 3 مواسم مع بورتو في الفوز بلقب الدوري البرتغالي خلال 142 مباراة مسجلا 11 هدفا.

وحافظ على نظافة بورتو الموسم الماضي في 18 مباراة أكثر من أي فريق آخر في البرتغال، وكان ثالث أكثر استخلاصا للكرة في موسم 2018-19 برصيد 68.

ويعد فيليبي ثاني انتدابات الروخيبلانكوس بعد ضم متوسط الميدان الإسباني ماركوس يورنتي.

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