سكالوني يهاجم حكم مواجهة البرازيل وغير مهتم بمستقبله

هاجم ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني حكم مواجهة البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

البرازيل تفوقت على الأرجنتين بهدفين نظيفين في مباراة لم تشهد أي استخدام لتقنية الفيديو رغم مطالبات لاعبي التانجو في لقطة هدف البرازيل الثاني.

سكالوني عقّب على حكم اللقاء منتقدا أياه قائلا "لم يعجبني أداء الحكم، لا يمكنك ضبط اللاعبين كما فعلوا، لم يكونوا على مستوى مباراة من هذه الجودة".

وواصل "لقد سقط لاعبا على أرضية الملعب وسمعنا صوت الصافرة قبل تسجيل الهدف الثاني، كان لابد عدم احتسابه".

وعن الانتقادات الموجهة لميسي "لم يكن هناك شكوك حول أدوار ميسي، كان القائد وشارك في اللقاء بقوة، لقد قطع لاعبو البرازيل الإمدادات عنه لكنه كان رائعا وساعدنا".

وعن مستقبله في قيادة التانجو "لا اعتقد أنه الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر".

وأتم "هذا أقل ما يقلقني الآن. أريد أن أكون مع لاعبي المنتخب في هذا الوقت العصيب، المنتخب الوطني يأتي قبل أي اسم".

وينتظر المنتخب الأرجنتيني معرفة منافسة في مباراة المركز الثالث أمام تشيلي أو بيرو.

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