بالفيديو - حاول مرة أخرى يا ميسي.. البرازيل تعبر الأرجنتين نحو نهائي كوبا أمريكا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 04:25

كتب : عمرو عبد المنعم

البرازيل - الأرجنتين

الآن عليك المحاولة مرة أخرى يا ميسي إذا كنت تريد الفوز بلقب مع منتخب الأرجنتين.

ثنائية خيسوس وفيرمينو كانت أقوى من ميسي ورفاقه وقادت البرازيل للفوز على الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 التي يستضيفها منتخب السامبا.

ليتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، ويخرج ميسي مع الأرجنتين بعدما خسر المباراة النهائية للنسختين السابقتين من البطولة أمام تشيلي في 2015 و2016.

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خسارة رابعة للنجم ميسي في نهائي كوبا أمريكا بعد أعوام 2007 أمام البرازيل و2015 و2016 ضد تشيلي.

وهزيمة أيضا لأسطورة برشلونة للمرة الخامسة في مباراة نهائية مع منتخب الأرجنتين بعد 4 نهائيات في كوبا أمريكا ونهائي كأس العالم 2014.

أما منتخب البرازيل نجح بهدفي خيسوس وفيرمينو في التأهل لنهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، لينتظر الفائز من تشيلي وبيرو.

بدأ منتخب البرازيل المباراة بضغط هجومي قوي ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 9 بقدم جابريال خيسوس بعد عرضية أرضية رائعة من روبيرتو فيرمينو.

وبعد الهدف انتفض منتخب الأرجنتين للهجوم في محاولة للتعادل ولكن دون فرص خطيرة على مرمى أليسون بيكر حارس البرازيل.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط الأرجنتين وكاد ميسي أن يسجل التعادل في الدقيقة 57 بتسديدة صاروخية ارتدت من القائم الأيمن.

ودفع ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين بنجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بدلا من أكونيا في محاولة لتنشيط الهجوم.

وحصل ميسي على مخالفة من أمام منطقة جزاء البرازيل سددها بنفسه بطريقة رائعة لكن أليسون أمسك الكرة ببراعة.

سيطرة وضغط التانجو استمر على الكرة ولكن بشكل مباغت ومن هجمة مرتدة انطلق خيسوس بسرعة مستغلا تقدم دفاع الأرجنتين ومرر إلى زميله فيرمينو الذي قبل الهدية وسجل الهدف الثاني للسامبا.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة شارك باولو ديبالا نجم يوفنتوس لكنه لم يستطع فعل أي شيء جديد في أداء الأرجنتين الهجومي لتنتهي المباراة بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

وبنهاية المباراة حافظ منتخب البرازيل على شباكه النظيفة منذ بداية البطولة وحتى الآن، ليتأهل للنهائي دون أن يتلقى أي أهداف.

أما ليونيل ميسي لا يزال أمامه فرصة جديدة في عام 2020 المقبل للفوز بلقب كوبا أمريكا الأول له عندما تقام البطولة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا في نسخة خاصة.

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