تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16

بعد انتظار دام عدم أيام تحدد منافس منتخب مصر في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019 وأسفرت النتائج عن مواجهة جنوب إفريقيا.

وسوف يلتقي منتخب مصر مع منافسه جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط إثر انتصاره في كل مبارياته.

أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

وجمع منتخب جنوب إفريقيا ثلاث نقاط إثر انتصاره على ناميبيا وهزيمته من المغرب وكوت ديفوار.

وسجل المنتخب الملقب بالأولاد هدفا وحيدا في دور المجموعات وتلقى هدفين.

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