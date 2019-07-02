نفى نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي المعار له من هدرسفيلد الإنجليزي، تقدم الزمالك بعرض لضم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الزمالك تقدم بعرض رسمي لهدرسفيلد لشراء رمضان، وهو ما نفاه شوقي لـFilGoal.com.

وقال شوقي: "لم تبلغني إدارة هدرسفيلد بوصول عرض من الزمالك لضم رمضان صبحي حتى الآن".

وأضاف "أسافر مع خالد مرتجي قريبا، للتوصل لاتفاق لاستعارة رمضان صبحي موسم آخر".

وأتم "لم يتم التوصل حتى الآن لما يمكن تسميته باتفاق نهائي بين الأهلي وهدرسفيلد".

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي الأحد تكليف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمفوض بشؤون كرة القدم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع هدرسفيلد بشأن استمرار رمضان صبحي. ( اقرأ التفاصيل )

وعلم FilGoal.com أن الأهلي ينوي عرض مليون جنيه إسترليني على هيدرسفيلد، لضم رمضان معارا لمدة موسم إضافي.

ويطلب هيدرسفيلد مليوني جنيه إسترليني من أجل الموافقة على مد إعارة رمضان للنادي الأحمر.

وبناء عليه، قرر الأهلي تكليف خالد مرتجي بالسفر إلى إنجلترا من أجل التفاوض لتقليل مطالب هيدرسفيلد.

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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