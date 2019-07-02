صاروخ مالي يرسل أنجولا إلى مطار القاهرة

في كل مباريات منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا 2019 يطلق لاعبوه العديد من الصواريخ وتلك المرة تسبب في إرسال أنجولا من ملعب الإسماعيلية إلى مطار القاهرة مباشرة.

منتخب مالي يفوز على أنجولا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد أمادو حيدارا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مالي إلى سبع نقاط يتصدرون بهم المجموعة الخامسة.

فيما احتل منتخب تونس المركز الثاني بثلاث نقاط تلاه أنجولا ثالثا بنقطتين ليودعوا البطولة رسميا.

أما منتخب موريتانيا في مشاركته الأولى عبر التاريخ في البطولة فحصل على نقطتين واحتل المركز الرابع ليودع المسابقة رسميا رفقة أنجولا.

وبذلك ضرب منتخب مالي موعدا ناريا مع كوت ديفوار لملاقاته في دور الـ16 يوم الاثنين المقبل في ملعب السويس.

والفائز من تلك المواجهة سيواجه الفائز من لقاء الجزائر وغينيا في ربع النهائي في ذات الملعب.

قذيفة مالية

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص واعتمد منتخب أنجولا على التسديد ولكن حارس مالي تصدى بثبات لكل الفرص.

استفاق منتخب مالي وسدد أداما تراوري كرة قوية حولها حارس أنجولا إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وعقب ذلك بدقيقة سدد موسى دومبيا كرة قوية أمسكها حارس أنجولا بصعوبة على مرتين.

استمر ضغط منتخب مالي وسدد خليفة كولبيالي الكرة برأسه مرت بجوار المرمى الأنجولي بقليل.

وفي الدقيقة 36 أطلق أمادو حيدارا صاروخا بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أنجولا ويعلن عن الهدف الأول لمالي.

محاولات أنجولية

على الرغم من حاجة أنجولا الماسة لتسجيل هدف على الأقل لإدراك التعادل ومن ثم العودة في حسابات التأهل لدور الـ16 لكن الشوط الثاني بدايته كانت هادئة تماما.

وفي الدقيقة 63 سدد جيلسون دالا كرة زاحفة مرت بجوار مرمى مالي بقليل.

وهدأت المباراة قليلا وغابت الفرص وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 80 سدد جيلسون دالا كرة قوية لكن حارس مالي تصدى له بثبات.

استمر الحال على ما هو عليه محاولات من أنجولا لتسجيل هدف التعادل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى مالي لتنتهي المباراة بفوز مالي بهدف دون رد.