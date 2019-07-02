غانا وعارضتها إلى دور الـ16

بعدما كان منتخب غانا مهددا بعدم التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، تأهل متصدرا لمجموعته الخامسة في البطولة.

فوز غانا على غينيا بيساو 2-0، وتعادل الكاميرون مع بنين 0-0، وضع النجوم السوداء في صدارة المجموعة بعد فوزهم الأول في دور المجموعات.

هدفا جوردان أيو وتوماس بارتي في الشوط الثاني من المباراة منحا غانا النقطة الخامسة، متفوقة على الكاميرون بفارق الأهداف، بينما أتت بنين في المركز الثالث بـ3 نقاط وتذيلت غينيا بيساو المجموعة بنقطة واحدة.

ولكن، على غانا ومدربها كويسي أبياه شكر العارضة التي حرمت غينيا بيساو من 3 أهداف.

ففي الدقيقة 18، سدد بيكيتي نجم منتخب غينيا بيساو صاروخا ضرب عارضة الغانيين.

وفي الدقيقة 36، رد جوردان أيو العارضة للغينيين من انفراد شبه تام بمرماهم.































وانتهى الشوط الأول 0-0، ولكن مع بداية الشوط الثاني سجل جوردان أيو أول أهداف الغانيين بعد طولية عبد الرحمن بابا، لينفرد ويسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 52، رد قائم غانا تسديدة جوزيف مينديز ليحرم الغينيين من هدف جديد.

وبعد ثلث ساعة، لعب عبد الرحمن بابا عرضية استقبلها توماس بارتي داخل الشباك.

واستمرت المباراة دون خطورة سوى كرة من جوردان أيو ضربت العارضة، ولكن هكذا من سيقع أمام النجوم السوداء؟

وصيف المجموعة الخامسة، مجموعة مالي وتونس وأنجولا وموريتانيا.

المباراة ستقام يوم 8 يوليو في الإسماعيلية.

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