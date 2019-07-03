التشكيل - عودة كاسيميرو وثنائي هجومي للبرازيل.. وميسي يقود الأرجنتين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 01:22

كتب : FilGoal

البرازيل

دفع تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بالثنائي جابريال خيسوس وروبيرتو فيرمينو في هجوم السامبا أمام الأرجنتين.

ويلعب السامبا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 التي تقام في البرازيل.

وغاب كاسيميرو نجم ريال مدريد عن المباراة السابقة للبرازيل أمام باراجواي للإصابة، قبل أن يعود مرة أخرى ليقود خط وسط السامبا أمام التانجو.

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وجاء تشكيل البرازيل كاملا كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: داني ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو.

الوسط: كاسيميرو – آرثور – إيفرتون.

الهجوم: كوتينيو – جابريال خيسوس – فيرمينو.

على الناحية الأخرى أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل فريقه والذي يقوده النجم ميسي.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:

المرمى: أرماني.

الدفاع: فويث – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – تاليافيجو.

الوسط: باريديس – أكونيا – دي باول.

الهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجوير.

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