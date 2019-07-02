مبارك وكاسو عقب الفوز برجل المباراة: نريد التحسن لإهداء غانا اللقب الإفريقي

توج مبارك وكاسو لاعب منتخب غانا بجائزة رجل مباراة النجوم السوداء وغينيا بيساو.

وفاز منتخب غانا على غينيا بيساو بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في ملعب السويس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

وقال وكاسو عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية بالفوز والتتويج بجائزة رجل المباراة".

وأتم "لعبنا مباراة أمام خصم قوي وعنيد ونأمل أن نكون أفضل فيما هو قادم وسنحاول أن نقدم أداء أقوى في المباريات المقبلة للتتويج باللقب".

وينتظر منتخب غانا معرفة وصيف المجموعة الخامسة لملاقاته في دور الـ16.

وكان منتخب غانا ضمن تصدره للمجموعة السادسة بعدما جمع خمس نقاط وتفوق في عدد الأهداف المسجلة على الكاميرون.

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