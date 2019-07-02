أبو ريدة: عقوبة وردة كان هدفها التقويم.. اللاعبون ليسوا أقوى من اتحاد الكرة

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 إن عقوبة عمرو وردة لاعب وسط المنتخب كان هدفها التقويم، مشددا على أن اللاعبين ليسوا أقوى من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وصرح أبو ريدة للصحفيين قائلا: "عقوبة عمرو وردة كان هدفها التقويم".

وواصل "اللاعبون ليسوا أقوى من مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالعكس هم ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب".

واسترسل "وأتعامل مع اللاعبين بصفتهم أولادي، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد".

وأتم "نحاول التعامل سريعا مع المشاكل لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية".

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد الكرة يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

قبل أن ينشر اللاعب فيديو يعتذر فيه عن تصرفاته عبر حسابه على "فيسبوك" فجر يوم الخميس (شاهد الفيديو).

ويعود إلى المنتخب بعد تقليص اتحاد الكرة لعقوبة استبعاده إلى إيقاف خلال دور المجموعات يوم الجمعة.

تعرف على القصة الكاملة منذ استبعاد وردة وحتى عودته رسميا:

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