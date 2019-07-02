مدير المنتخب: اللاعبون يشعرون بالإحباط بسبب السخرية منهم ولكن لا يمكن الشكوى

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن تعرض بعض لاعبي الفراعنة للإحباط بسبب السخرية من الأداء على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أكد على تقبل كل الانتقادات.

ورغم تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية بعلامة كاملة وشباك نظيفة، إلا أن أداء الفراعنة لا يلقى قبول قطاع كبير من المشجعين.

وقال لهيطة لقناة "تايم سبورتس": "الأمور مختلفة الآن عن السابق، كل شخص له الحق في أن يقول رأيه دون سيطرة عليه، ونرى أن الناس ليست سعيدة بأداء الفريق".

واستدرك "نحاول معالجة الأخطاء في الفريق وإن شاء الله المرحلة المقبلة تكون أفضل وأفضل".

وواصل "أعتقد أن هناك مبالغة بعض الشيء واللاعبون يصابون بالإحباط أحيانا من السخرية، وبالتأكيد الانتقادات تصل أيضا لخافيير أجيري المدير الفني".

ثم أضاف "لكننا دخلنا في عصر السوشيال ميديا ولا يمكن الشكوى منها، فلا يمكن أن تتقبل إشادات الناس عندما تؤدي بشكل جيد ثم ترفض الانتقادات".

وأشار لهيطة إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يجهز نفسه لكل الاحتمالات الممكنة في دور الـ16.

وأوضح "الجهاز الفني يجهز نفسه لكل الاحتمالات ويعمل عليها منذ أمس، لأن اللاعبين حصلوا على راحة وكان هناك فرصة للجهاز الفني للاجتماع ومناقشة كل الاحتمالات".

وتابع "لا يمكن أن تقول إنك تريد مواجهة منتخب معين وأنت تريد أن تصبح بطلا، ولكن بالتأكيد مواجهة ثالث المجموعة الثالثة ستكون جيدة".

واحتل منتخب كينيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط ولكن بفارق أهداف -4، ويحتاج لعدم تأهل منتخب من المجموعتين الخامسة والسادسة حتى يتأهل لدور الـ16.

وفي حال عدم تأهل كينيا، يصطدم منتخب مصر بمنتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

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