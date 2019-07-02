رئيس اتحاد الكرة: كأس الأمم 2019 تفوقت على كوبا أمريكا.. "التي لا يشعر بها أحد"

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، إن البطولة استحوذت تماما على الإعلام والمشاهدة وتفوقت على بطولة كوبا أمريكا التي وصفها بأنها "بطولة لا يشعر بها أحد".

وصرح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للصحفيين قائلا: "بطولة كأس الأمم الإفريقية استحوذت تماما على الإعلام والمشاهدة وتفوقت على كوبا أمريكا، التي لا يشعر بها أحد والبطولة تفوقت على نفسها في المشاهدة والمتابعة".

وأضاف "البطولة صعبة للغاية من الناحية الفنية، والكل تحدث عن أنها ستكون أقل في هذا الجانب بسبب وجود 24 منتخبا، الكل شاهد المستويات ومدغشقر حققت المستحيل وتأهلت للدور الثاني في إنجاز تاريخي".

وواصل "المنتخبات تقدم مستويات هائلة خاصة الجزائر والمغرب والكاميرون وكوت ديفوار والسنغال وغيرهم واللقب سيكون حسمه صعبا".

وتابع "لا يمكن توقع النهائي وتحديد أطرافه والبطل، لأن الأمور صعبة للغاية، ليس تحيزا للعرب، لكن الجزائر والمغرب يقدمان مستويات متميزة".

وأتم "مستوى التحكيم في البطولة حتى الآن متميز للغاية ولا يوجد شيء مؤثر ومن بداية ربع النهائي سيتم تطبيع تقنية حكم الفيديو".

وكانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا خلال بداية العام الجاري، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم المسابقة من الكاميرون لسوء البنية التحتية في الدولة.

وتبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة وتقام مباراتين الأولى على استاد السلام بين المغرب وثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، والثانية بين أوغندا والسنغال على استاد القاهرة.

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