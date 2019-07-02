طالع كل ما جاء في مؤتمر هاني أبو ريدة

عقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة لكأس الأمم 2019 بمصر مؤتمرا للرد على أسئلة الصحفيين.

FilGoal.com يقدم لكم ملخصا يجمع أبرز ما قاله أبو ريدة خلال المؤتمر الصحفي.

أولا تحدث رئيس اتحاد الكرة المصري عن تنظيم البطولة ونظام التذاكر واعتذر عن العيوب، في حين أنه أبعد اللوم عن اللجنة المنظمة فيما يخص التذاكر وبطاقة المشجع، مشددا على أن "التقصير جاء من طرف الجماهير لأن التذاكر في كل مكان". (طالع التفاصيل)

ثم أثنى رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم 2019 على البطولة والتنظيم، الذي وصفه بـ"لا يقل عن تنظيم مونديال 2018 بروسيا". (طالع التفاصيل)

كما كشف أبو ريدة عن خطط مصر لاستضافة السوبر الأوروبي والإيطالي والإسباني. (طالع التفاصيل)

وتطرق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن أزمة عمرو وردة لاعب وسط المنتخب واستبعاده ثم عودته، كذلك رد على سؤال هل اللاعبون أقوى من مجلس إدارة اتحاد الكرة؟ (طالع التفاصيل)

وأخيرا، أوضح أبو ريدة أن كأس الأمم الإفريقية 2019 تفوقت على كوبا أمريكا 2019 والتي وصفها بـ"بطولة لا يشعر بها أحد". (طالع التفاصيل)

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