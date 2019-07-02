ذكرت تقارير تركية أن نادي قاسم باشا الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" وصله عرض رسمي لضم اللاعب من قبل نادي واتفورد الإنجليزي.

وأفادت شبكة فانتيك التركية أن جالاتا سراي وفنيرباهتشه سيجدان صعوبة في إمكانية ضم تريزيجيه بعدما قدم واتفورد عرضا رسميا من أجل ضم الجناح المصري.

وأوضح التقرير أن تورجاي سينير رئيس نادي قاسم باشا سيناقش تريزيجيه في العرض المقدم له من واتفورد من أجل حسم الأمر.

لاعب الأهلي وأندرلخت السابق يتواجد حاليا في مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 مع منتخب الفراعنة.

تريزيجيه سجل الهدف الوحيد في المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، قبل أن يصنع هدفا في مباراة الكونغو الديمقراطية، ويختتم مرحلة المجموعات بالمشاركة في الفوز على أوغندا.

يذكر أن الصيف الماضي كان شاهدا على تقارير تركية عديدة أوضحت أن "نادي واتفورد الإنجليزي قدم عرضا لنادي قاسم باشا بقيمة 6 مليون يورو من أجل التعاقد مع تريزيجيه".

لكن نادي قاسم باشا فضل انتظار ظهور تريزيجيه في كأس العالم رفقة المنتخب المصري من أجل بيع اللاعب بسعر أعلى، وهو ما لم يحدث.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما آخر رائع، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

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تقرير تركي: واتفورد يقدم عرضا رسميا لضم تريزيجيه