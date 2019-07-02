رئيس اتحاد الكرة: مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي والإيطالي والإسباني

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 13:46

كتب : عاطف شادي

أبو ريدة

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، إن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي لكن لم يتم تحديد الموعد بعد، مشيرا لوجود خطط لاستضافة السوبر الإيطالي والإسباني.

وصرح أبو ريدة للصحفيين قائلا: "مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي وجاهزة فورا لاستضافة كأس إفريقيا للاعبين تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد ومصر تستطيع فورا بعد الاستثمار في الملاعب استضافة أي بطولة في أي وقت".

وأضاف "لم يتم تحديد موعد استضافة وطلب السوبر الأوروبي".

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وأتم "هناك محاولات أخرى لاستضافة السوبر الإيطالي أو الإسباني وسيتم تحديد الأمر مستقبلا".

وكانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا خلال بداية العام الجاري، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم المسابقة من الكاميرون لسوء البنية التحتية في الدولة.

وتبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة وتقام مباراتان الأولى على استاد السلام بين المغرب وثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، والثانية بين أوغندا والسنغال على استاد القاهرة.

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