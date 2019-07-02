"تايم سبورتس" تعلن انضمام مورينيو لطاقم تحليل أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 19:34

كتب : أحمد الخولي

مورينيو - مانشستر يونايتد

أعلنت قناة "تايم سبورتس" انضمام المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لطاقم التحليل الخاص بها في مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

ولكن لم تشر القناة إلى ماهية المباراة التي سوف يقوم المدير الفني الملقب بالاستثنائي بتحليلها.

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وكان صامويل إيتو النجم الكاميروني والحج ضيوف مهاجم السنغال السابق قاما بتحليل بعض المباريات لكأس أمم إفريقيا عبر قناة "تايم سبورتس".

وستكون هذه هي أول مرة يظهر فيها المدير الفني البرتغالي عبر أي قناة تليفزيونية مصرية.

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