حان وقت تدعيم الوسط.. رسميا - إنتر يضم لاعب ساسولو على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 19:29

كتب : محمد يسري

ستيفانو سينسي

أعلن نادي إنتر عن ضم ستيفانو سينسي لاعب ساسولو رسميا إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

وسيلعب سينسي مع إنتر معارا في الموسم المقبل مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

لاعب الوسط الإيطالي صاحب الـ23 عاما شارك في 30 مباراة وسجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف في الموسم الماضي مع ساسولو.

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وسبق لسينسي خوض مباراتين مع إيطاليا وسجل هدفا.

وتعد الصفقة هي السادسة التي يضمها إنتر في الصيف الحالي بعد التعاقد مع ودييجو جودين من أتلتيكو مدريد وفالنتينو لازارو من هيرتا برلين وإدي سالسيدو (17 عاما) من جنوى وجابريال برازاو (18 عاما) من بارما، كما ضم الفريق ماتيو بوليتانو بشكل نهائي من ساسولو بعدما لعب مع الفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويتولى أنطونيو كونتي تدريب إنتر في الموسم المقبل خلفا للوتشيانو سباليتي.

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إنتر سينسي ساسولو

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