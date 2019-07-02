حارس مرمى السنغال يغادر مصر بسبب الإصابة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 19:21

كتب : عاطف شادي

إدوارد ميندي - حارس مرمى السنغال

يغادر إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي لمنتخب السنغال القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد تأكد غيابه عن الفريق بسبب الإصابة.

وتعرض ميندي لإصابة بكسر في إصبع اليد وأشار التقرير الطبي إلى غيابه حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا.

وكان ميندي قد تعرض للإصابة خلال عملية الإحماء قبل مواجهة كينيا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة وغاب على إثرها عن اللقاء.

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وبعد إجراء الآشعة صباح اليوم تأكد إصابته بكسر في اصبع اليد مما يحرمه من المشاركة في باقي مباريات البطولة.

وعلى جانب آخر انتظم ساليف ساني مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد غيابه في أخر مباراتين أمام الجزائر وكينيا بسبب تعرضه للإصابة أمام تنزانيا.

ويواجه منتخب السنغال فريق أوغندا في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وكان ميندي قد شارك أساسيا في مواجهتي تنزانيا والجزائر قبل إصابته قبل انطلاق مباراة كينيا.

وشارك ميندي في 5 مباريات دولية بينهم مباراة ودية أمام نيجيريا قبل انطلاق البطولة وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف.

ويحرس ألفريد جوميز عرين منتخب السنغال في المباريات المقبلة بعد مشاركته أمام كينيا.

وخاض جوميز حارس مرمى فريق سبال الإيطالي 6 مباريات دولية أخرهم كانت مواجهة كينيا الأخيرة.

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