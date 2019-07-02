ساسي على مقاعد بدلاء تونس أمام موريتانيا.. والمساكني والخزري يقودان الهجوم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 19:00

كتب : محمد سمير

تونس - مالي

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة موريتانيا في ختام دور المجموعات.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

تونس

وجاء فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك على مقاعد البدلاء، بينما هام جيريس منتخب المرابطون بالثنائي يوسف المساكني ووهبي الخزري.

بينما حل على مقاعد البدلاء أيضا، غيلان الشعلالي وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.

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ويحتاج المنتخب التونسي للفوز من أجل ضمان التأهل لثمن نهائي البطولة ويتحدد مركزه بناء على نتيجة المباراة الأخرى بين مالي وأنجولا.

وكان منتخب تونس قد تعادل في المباراتين السابقتين مع أنجولا ومالي بنتيجة واحدة وهي 1-1.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: معز حسن

الدفاع: وجدي كيشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادي

الوسط: إلياس السخيري - كريم العواضي - نعيم السليتي - يوسف المساكني - بسام صرارفي

الهجوم: وهبي الخزري

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