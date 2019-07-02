معسكر الزمالك - استمرار تأهيل مصطفى فتحي.. ومشاركة عماد السيد في التدريبات الجماعية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 18:50

كتب : FilGoal

تدريب الزمالك الأخير قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

بدأ لاعبو الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني التدريبات بمعسكر الفريق في قبرص والمستمر لمدة 13 يوما.

وعقد خالد جلال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائي وتحدث فيه مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه.

وخضع مصطفى فتحي جناح الفريق لبرنامج تأهيل على هامش المران المسائي وذلك تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال.

أخبار متعلقة

بغداد بونجاح: الانتقال لـ الأهلي أو الزمالك شرف لي.. ولكن جنش: ناجي ليس مسؤولا عن إصابتي.. إدارة الزمالك لم تدعمني بأي رسائل ويكفيني حب الجماهير بعثة الزمالك تصل قبرص خبر في الجول – حسم مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك عقب معسكر قبرص

وتضمن برنامج فتحي التأهيلي على عدد من تدريبات التقوية وأعقبها ركض خفيف للاعب حول الملعب.

كما شارك عماد السيد حارس مرمى الفريق في تقسيمة أجريت في نصف الملعب والتي شارك فيها 10 لاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 4 مباريات ودية خلال المعسكر المستمر لمدة 13 يوما.

ومن جانبه كلف خالد جلال المدير الفني، عبد الحميد بسيوني المدرب العام بالإشراف على تدريب المهاجمين مع تامر عبد الحمدي المدرب المساعد من خلال التصويب من خارج المنطقة أو استقبالها خلا العرضيات.

طالع أيضا..

طالع كل ما جاء في مؤتمر هاني أبو ريدة

رئيس اتحاد الكرة: كأس الأمم 2019 تفوقت على كوبا أمريكا.. "التي لا يشعر بها أحد"

أبو ريدة: عقوبة وردة كان هدفها التقويم.. اللاعبون ليسوا أقوى من اتحاد الكرة

مدير المنتخب: اللاعبون يشعرون بالإحباط بسبب السخرية منهم ولكن لا يمكن الشكوى

رئيس اتحاد الكرة: مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي والإيطالي والإسباني

تقرير تركي: واتفورد يقدم عرضا رسميا لضم تريزيجيه

الزمالك مصطفى فتحي عماد السيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كوبا أمريكا - البرازيل ضد الأرجنتين 30 دقيقة | أمريكا
التشكيل - عودة كاسيميرو وثنائي هجومي للبرازيل.. وميسي يقود الأرجنتين ساعة | أمريكا
المساكني: نعاني من الضغوط.. وسنعمل على تحسين الأداء الهجومي ساعة | مصر 2019
ناجي ساخرا: لماذا لم يصب الحضري بسبب أحمالي البدنية؟ ساعة | مصر 2019
طريق البطولة - توقع المتأهلين لدور الثمانية في كأس الأمم لتربح بلايستيشن 4 ساعة | مصر 2019
هاني رمزي: اللاعبون اعترفوا بتراجع الأداء.. المرحلة القادمة لا تعرف "الهزار" ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك