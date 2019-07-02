معسكر الزمالك - استمرار تأهيل مصطفى فتحي.. ومشاركة عماد السيد في التدريبات الجماعية

بدأ لاعبو الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني التدريبات بمعسكر الفريق في قبرص والمستمر لمدة 13 يوما.

وعقد خالد جلال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائي وتحدث فيه مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه.

وخضع مصطفى فتحي جناح الفريق لبرنامج تأهيل على هامش المران المسائي وذلك تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال.

وتضمن برنامج فتحي التأهيلي على عدد من تدريبات التقوية وأعقبها ركض خفيف للاعب حول الملعب.

كما شارك عماد السيد حارس مرمى الفريق في تقسيمة أجريت في نصف الملعب والتي شارك فيها 10 لاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 4 مباريات ودية خلال المعسكر المستمر لمدة 13 يوما.

ومن جانبه كلف خالد جلال المدير الفني، عبد الحميد بسيوني المدرب العام بالإشراف على تدريب المهاجمين مع تامر عبد الحمدي المدرب المساعد من خلال التصويب من خارج المنطقة أو استقبالها خلا العرضيات.

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