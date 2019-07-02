خاص فيديو في الجول – نجوم الكرة المصرية يختارون شيئا يتمنون تعديله في مسيرتهم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن

دائما يريد أي شخص العودة بالزمن للخلف من أجل تعديل بعض الأمور فما هي الأشياء التي يريد لاعبو الكرة المصرية تعديلها في مسيرتهم.

نجوم الكرة المصرية يجيبون ويكشفون عما يريدون تعديله في مسيرتهم في حديثه لـFilGoal.com.

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