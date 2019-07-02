دائما يريد أي شخص العودة بالزمن للخلف من أجل تعديل بعض الأمور فما هي الأشياء التي يريد لاعبو الكرة المصرية تعديلها في مسيرتهم.

نجوم الكرة المصرية يجيبون ويكشفون عما يريدون تعديله في مسيرتهم في حديثه لـFilGoal.com.

طالع أيضا

طالع كل ما جاء في مؤتمر هاني أبو ريدة

رئيس اتحاد الكرة: كأس الأمم 2019 تفوقت على كوبا أمريكا.. "التي لا يشعر بها أحد"

أبو ريدة: عقوبة وردة كان هدفها التقويم.. اللاعبون ليسوا أقوى من اتحاد الكرة

مدير المنتخب: اللاعبون يشعرون بالإحباط بسبب السخرية منهم ولكن لا يمكن الشكوى

رئيس اتحاد الكرة: مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي والإيطالي والإسباني

تقرير تركي: واتفورد يقدم عرضا رسميا لضم تريزيجيه