سكاي: ندومبيلي أغلى لاعب في تاريخ توتنام

يواصل توتنام نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية بعد غياب دام موسم كامل عن التعاقد مع اللاعبين في موسم 2018-19، بضم الفرنسي تانجي ندومبيلي من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

اللاعب وفقا لشبكة "سكاي سبورت" وقع على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم مقابل 65 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.

توتنام تفوق على يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي ليحصل على متوسط الميدان الفرنسي البالغ 22 عاما.

وأجرى اللاعب الفحص الطبي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

بتلك القيمة يتفوق ندومبيلي على الكولومبي دافنسون سانشيز مدافع الديوك الذي انضم في صيف 2017 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

الفريق اللندني عزز صفوفه بأولى الصفقات صباح اليوم بضم اللاعب الإنجليزي الشاب جاك كلارك من صفوف ليدز يونايتد (طالع التفاصيل).

ضم ندومبيلي جاء لتعويض رحيل البلجيكي موسى ديمبيلي الذي فضل الرحيل في يناير الماضي لصفوف جوانزو أر أف الصيني.

الفرنسي الشاب خلال موسمين شارك في 96 مباراة سجل 4 وصنع 16 في جميع المسابقات مع ليون الفرنسي.

كما لعب بقميص المنتخب الفرنسي 4 مباريات دولية كانت آخرها المشاركة في الفوز على أندورا برباعية دون رد في تصفيات يورو 2020.

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