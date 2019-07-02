نهاية 517 يوما بدون صفقات.. توتنام يضم جناح ليدز يونايتد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 11:31

كتب : إسلام أحمد

جاك كلارك - توتنام

أنهى نادي توتنام صيامه عن إبرام الصفقات الذي استمر 517 يوما بالتعاقد مع جاك كلارك من صفوف ليدز يونايتد.

اللاعب البالغ 18 عاما وقع على عقود انتقاله للفريق اللندني حتى 2023، على أن تتم إعارته الموسم الجاري لصفوف ليدز يونايتد، وينضم لتوتنام بدءا من موسم 2020-2021.

الجناح الإنجليزي الشاب تألق تحت قيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في صفوف ليدز، إذ سجل هدفين وصنع مثلهما في 24 مباراة الموسم المنصرم.

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كلارك حصد جائزة أفضل لاعب شاب في صفوف ليدز يونايتد الموسم الماضي علق على انتقاله قائلا "أنا ممتن للانضمام لتوتنام وعلى الأمد القصير آمل أن أساعد ليدز في التأهل للدوري الإنجليزي".

توتنام لم يعلن عن قيمة الصفقة التي أنهت صيام النادي عن التعاقد مع اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية والشتوية لموسم 2018-19.

ويعد الفرنسي تانجي ندومبيلي من أبرز الأسماء المحتمل انضمامها لصفوف الديوك اللندنية قادما من أولمبيك ليون الفرنسي الصيف الحالي.

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