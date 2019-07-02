ناجي يرد على اتهامات تسببه في إصابات لحراس منتخب مصر

دافع أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر عن نفسه أمام الاتهامات الموجهة له بكثرة الإصابات التي يتعرض لها حراس الفراعنة بسبب تدريباته.

وتعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفراعنة للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال المران قبل مواجهة أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.

وقال ناجي لقناة "تايم سبورتس": "لم أشهد مثل صبر وروح جنش، فهو متقبل جدا جدا للإصابة وقدر الله".

وتابع "لا نمتلك أي إصابات مع حراس مرمى منتخب مصر باستثناء التمزق الذي تعرض له أحمد الشناوي في مباراة مالي في افتتاح كأس الأمم 2017 بسبب التصدي الذي قام به في بداية المباراة، والشد العضلي الذي كان يعاني منه شريف إكرامي وتعافى بعد يومين".

وواصل "أما عامر عامر فتعرض للإصابة في الركبة خلال التقسيمة وهي إصابة قدرية، ثم إصابة جنش في وتر أكيلس وهي تحدث نتيجة تراكم سنوات طويلة من الضغط على الوتر".

وأضاف "حراس منتخب مصر كانوا الأكثر تميزا في المشاركة في كأس العالم، وخلال شهرين قبل البطولة لم يتعرض محمد الشناوي أو شريف إكرامي أو عصام الحضري للإصابة".

ثم وجه رسالة "من يروج لهذه الأحاديث لا يعرف أنني أعمل في هذه المهنة منذ 30 سنة وأضع كل تركيزي على عملي وأنا المحاضر العربي والإفريقي الوحيد الذي يُدرس الأحمال، فمن يريد أن يُظهر أنه يفهم في هذا المجال أقول له (بلاش أنا)".

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