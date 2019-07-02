أحمد ناجي: الانتقادات الموجهة لمنتخب مصر؟ الإعلاميون يتقاضون رواتبهم من أجل الكلام

قلل أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر من الانتقادات الموجهة للفراعنة بعد التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ورغم تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية بعلامة كاملة وشباك نظيفة، إلا أن أداء الفراعنة لا يلقى قبول قطاع كبير من المشجعين.

وقال ناجي لقناة "تايم سبورتس": "الإعلاميون يتقاضون رواتبهم مقابل الكلام، وكل شخص له وجهة نظر ولا يمكن أن تمنعه".

وتابع "نتمنى الدعم والمساعدة، وأن يكون النقد بناء ونستفيد منه".

وأشاد مدرب حراس الفراعنة بأداء محمد الشناوي حارس منتخب مصر الذي خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

وأوضح "محمد الشناوي يؤدي بدوره بشكل جيد، فأنا أتعامل معه منذ صغره ودائما أقول له من الممكن أن يكون الفريق فائزا 6-0 ولا تؤدي بشكل جيد، لكن المهم أن تؤدي دورك وتكون على قدر المسؤولية".

واستدرك "وجود محمد الشناوي وأحمد الشناوي فقط في قائمة منتخب مصر بعد إصابة جنش ليس مشكلة، يكفي وجود حارسين والإصابة كانت قدرا من الله".

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