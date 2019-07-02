إعفاء تذاكر حفل افتتاح كأس الأمم 2019 من ضريبة الملاهي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها تلقت يوم الثلاثاء موافقة من مجلس الوزراء على إعفاء القيمة المالية لتذاكر دخول حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 من ضريبة الملاهي.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للصحفيين :"هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية للبطولة منذ اللحظات الأولى لطلب الاستضافة".

وواصل "ومرورا بكافة الإجراءات وأوجه الاستعدادات الخاصة بتطوير شامل للبنية الرياضية في الاستادات الرئيسية والملاعب الفرعية".

وأتم "كل ذلك خلال مدة لم تزد عن بضعة أشهر قبيل الاستضافة مع الجهات التنفيذية بالدولة ودعم القيادة السياسية والحكومة المصرية".

وكانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا خلال بداية العام الجاري، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم المسابقة من الكاميرون لسوء البنية التحتية في الدولة.

وحضر حفل الافتتاح والمباراة الأولى بين مصر وزيمبابوي التي فاز بها الفراعنة بنتيجة 1-0، أكثر من 73 ألف و399 مشجعا.

وتبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة وتقام مباراتان الأولى على استاد السلام بين المغرب وثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، والثانية بين أوغندا والسنغال على استاد القاهرة.

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