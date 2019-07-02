نجم المغرب يلحق بلقاء دور الـ16 بأمم إفريقيا

سيلحق كريم الأحمدي لاعب وسط منتخب المغرب بمباراة دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بعد ثبوت عدم خطورة إصابته أمام جنوب إفريقيا.

منتخب المغرب حقق العلامة الكاملة في مجموعته بـ3 انتصارات في 3 مباريات، ليتأهل لدور الـ16 بجدارة.

وأوضح الجهاز الطبي للمنتخب المغربي أن الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة عن دور المجموعات لكأس إفريقيا ليست خطيرة.

وأفاد موقع سبور 360 المغربي أن الطاقم الطبي للمنتخب طلب من هيرفي رينار تغيير الأحمدي في الشوط الثاني من المباراة، لتفادي تفاقم الإصابة، وكذلك لتفادي حصوله على الإنذار الثاني الذي كان سيحرمه من خوض ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل.

وأشار الموقع إلى أن لاعب الاتحاد السعودي سيكون جاهزا للمشاركة في ثمن نهائي كأس إفريقيا، باعتبار أن إصابته لا تدعو للقلق.

منتخب المغرب ضمن 3 منتخبات فقط حققت العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا رفقة مصر والجزائر.



























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