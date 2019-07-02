نجم المغرب يلحق بلقاء دور الـ16 بأمم إفريقيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 14:39

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - المغرب - كوت ديفوار - نور الدين أمرابط - الصورة من صحيفة ذا جارديان

سيلحق كريم الأحمدي لاعب وسط منتخب المغرب بمباراة دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بعد ثبوت عدم خطورة إصابته أمام جنوب إفريقيا.

منتخب المغرب حقق العلامة الكاملة في مجموعته بـ3 انتصارات في 3 مباريات، ليتأهل لدور الـ16 بجدارة.

وأوضح الجهاز الطبي للمنتخب المغربي أن الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة عن دور المجموعات لكأس إفريقيا ليست خطيرة.

أخبار متعلقة

مدير المنتخب: اللاعبون يشعرون بالإحباط بسبب السخرية منهم ولكن لا يمكن الشكوى أبو ريدة: عقوبة وردة كان هدفها التقويم.. اللاعبون ليسوا أقوى من اتحاد الكرة بلماضي: هذا سبب غياب براهيمي.. ومستوى البدلاء لم يفاجئني

وأفاد موقع سبور 360 المغربي أن الطاقم الطبي للمنتخب طلب من هيرفي رينار تغيير الأحمدي في الشوط الثاني من المباراة، لتفادي تفاقم الإصابة، وكذلك لتفادي حصوله على الإنذار الثاني الذي كان سيحرمه من خوض ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل.

وأشار الموقع إلى أن لاعب الاتحاد السعودي سيكون جاهزا للمشاركة في ثمن نهائي كأس إفريقيا، باعتبار أن إصابته لا تدعو للقلق.

منتخب المغرب ضمن 3 منتخبات فقط حققت العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا رفقة مصر والجزائر.

طالع أيضا..

طالع كل ما جاء في مؤتمر هاني أبو ريدة

رئيس اتحاد الكرة: كأس الأمم 2019 تفوقت على كوبا أمريكا.. "التي لا يشعر بها أحد"

أبو ريدة: عقوبة وردة كان هدفها التقويم.. اللاعبون ليسوا أقوى من اتحاد الكرة

مدير المنتخب: اللاعبون يشعرون بالإحباط بسبب السخرية منهم ولكن لا يمكن الشكوى

رئيس اتحاد الكرة: مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي والإيطالي والإسباني

تقرير تركي: واتفورد يقدم عرضا رسميا لضم تريزيجيه

المغرب كريم الأحمدي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أندريس إسكوبار.. أراكم لاحقا الحياة لا تنتهي هنا 5 دقيقة | أمريكا
ليكيب: برشلونة سيعلن ضم جريزمان الأسبوع المقبل 15 دقيقة | أوروبا
ضربة للسنغال - إصابة الحارس الأساسي وغيابه حتى نهاية أمم إفريقيا 45 دقيقة | مصر 2019
التشكيل - الثنائي أيو يقود غانا ضد غينيا بيساو ساعة | مصر 2019
سكاي: ندومبيلي أغلى لاعب في تاريخ توتنام ساعة | أوروبا
رسميا - أرسنال يضم مهاجما من الدرجة الرابعة البرازيلية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك