أبو ريدة: تنظيم كأس الأمم 2019 لا يقل عن تنظيم مونديال 2018 في روسيا

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، إن مصر ستسعى في المستقبل لتنظيم كأس العالم، مشيرا إلى أن تنظيم كأس الأمم 2019 لا يقل عن تنظيم كأس العالم 2018 بروسيا. وذلك في مؤتمر صحفي عقده للرد على أسئلة الصحفيين.

وصرح أبو ريدة قائلا: "مصر سعت لاستضافة بطولة عالمية في 4 أشهر، ومقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير 8 أعوام كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال".

وأضاف "مصر تعرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة 2021 من خلال الخبرات والتنظيم ومصر لن تتأخر عن دعم أي دولة إفريقية".

وواصل "مصر تدخلت وطلبت استضافة البطولة رغم ضيق الوقت للحفاظ على سمعة الكاف وعدم تأخير البطولة رغم أن الوقت كان بسيطا للغاية، بين قرار المنح وانطلاق البطولة، والكل اجتهد ليلا ونهارا على مدى 4 أشهر للظهور بصورة مشرفة".

وأكمل "الاتحاد الإفريقي مليء بالخبرات وهناك اجتماعات يومية لتدارك أي أخطاء، والكاميرون تسير بصورة جيدة لتنظيم نخسة 2021، وسعيد بما يتم في البنية التحتية بها خلال الفترة المقبلة وستكون جاهزة للبطولة".

وكانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا خلال بداية العام الجاري، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم المسابقة من الكاميرون لسوء البنية التحتية في الدولة.

وأكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم "استادات مصر قريبة للغاية ولا تحتاج لسفر أو طيران وهو أمر مريح للجميع عكس بعض الدول والتحرك بالطيران في إفريقيا".

وأردف "مصر راعت راحة الجميع وبعد البطولة ستكون في خدمة الكاميرون ومدها بكل شيء مطلوب ومساعدتها في التنظيم بأفضل صورة".

وتابع "بالتأكيد مصر ستحاول أن تخوض سباق تنظيم كأس العالم في المستقبل".

واسترسل "حاليا مصر ستسعى لإيجاد حلول لمشاكل الإقامة والتسكين لبطولات كبيرة مثل كأس العالم".

واستكمل "نجحنا حتى الآن فيما يخص إقامة 24 دولة إفريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير، وبحلول عام 2030، ستكون هناك حلولا أفضل لاستيعاب أعداد أكبر، وبحلول ذلك الوقت ستكون قادرة على استضافة كأس العالم".

وتبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة وتقام مباراتين الأولى على استاد السلام بين المغرب وثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، والثانية بين أوغندا والسنغال على استاد القاهرة.

وتابع أبو ريدة "مصر جاهزة لمعاونة كوت ديفوار في أي شيء خلال تنظيم النسخة بعد المقبلة في 2023، وتسهيل تواجد جماهيرها في النسخة الحالي كذلك".

واسترسل "الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي ساهم في تنظيم البطولة بشكل متميز".

وأضاف "والرئيس شخصيا رصد مبالغ كبيرة من أجل التنظيم، وكان يتابع وكذلك رئيس الوزراء بشكل يومي عملية التنظيم".

وأتم "وكذلك الصرف على البنية التحتية أمر جيد لأنه سيكون من أجل الأجيال القادمة، والرئيس طالب أن تكون نسخة مصر هي الأفضل من حيث التنظيم".

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