خاص مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الهلال لـ محمود علاء

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 21:54

كتب : أحمد شوقي

محمود علاء

هل تقدم نادي الهلال السوداني بعرض رسمي لضم محمود علاء؟

كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع نادي الزمالك، حقيقة تلقي اللاعب لعرض من نادي الهلال السعودي.

وقال المصدر المقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "محمود علاء تلقى عروض شفهي بالفعل من وكلاء يتعاملون مع نادي الهلال السعودي".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – حسم مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك عقب معسكر قبرص بعثة الزمالك تطير إلى قبرص.. ومواجهة بطل الكأس ضمن 4 مباريات ودية رئيس الزمالك: لن نُكمل الدوري بحارس واحد.. سنقيد بديلا لـ جنش في القائمة بعثة الزمالك تصل قبرص

وأضاف "لكن اللاعب لم يتلق عروضا فعلية من النادي السعودي ولا يشغل باله بهذا الأمر حاليا".

المصدر أتم "في حالة وصول عرض رسمي من النادي السعودي لمحمود علاء، سيبدأ وقتها مناقشة الأمر، لكن تركيزه حاليا منصب على أمم إفريقيا فقط".

محمود علاء يتواجد حاليا مع قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019، وخاض مباراتين حتى الآن.

صاحب الـ28 عاما انضم لنادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، وفاز مع الفريق الأبيض بلقب كأس مصر، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

طالع أيضا:

ميكائيل بوتيه.. سوء الحظ لن يستمر طويلا ومكافأة لا تنسى

مواقف أبكت نجوم الكرة المصرية داخل الملعب

متى يُحسم الزمالك مصير مصطفى محمد

منتخب مصر: انظروا إلى تونس "هل يضربون الفريق بالنار في ميدان عام"

هاني رمزي يتحدث عن اختلاف مستوى صلاح المهاجم بين ليفربول ومصر

المنتخب يكشف إصابة كوكا

في الدوري الزمالك الهلال محمود علاء

نرشح لكم

أخر الأخبار

أثناء مشاركته في أمم إفريقيا.. رسميا - ميكيل ينتقل إلى الدوري التركي 31 دقيقة | مصر 2019
مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الهلال لـ محمود علاء 55 دقيقة | الدوري المصري
مدرب ناميبيا: لاعبو فريقي تلاميذ ارتكبوا أخطاء ساذجة.. ولا أعرف مستقبلي ساعة | مصر 2019
مدرب كوت ديفوار: التأهل مهم بعد ما حدث في 2017 ساعة | مصر 2019
مدرب جنوب إفريقيا: حاولنا الفوز على الملعب.. 30 ثانية كلفتنا كل شيء ساعة | مصر 2019
منتخب مصر لـ في الجول: لا يهمنا منافسنا في دور الـ 16.. هدفنا اللقب ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك