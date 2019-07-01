هل تقدم نادي الهلال السوداني بعرض رسمي لضم محمود علاء؟

كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع نادي الزمالك، حقيقة تلقي اللاعب لعرض من نادي الهلال السعودي.

وقال المصدر المقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "محمود علاء تلقى عروض شفهي بالفعل من وكلاء يتعاملون مع نادي الهلال السعودي".

وأضاف "لكن اللاعب لم يتلق عروضا فعلية من النادي السعودي ولا يشغل باله بهذا الأمر حاليا".

المصدر أتم "في حالة وصول عرض رسمي من النادي السعودي لمحمود علاء، سيبدأ وقتها مناقشة الأمر، لكن تركيزه حاليا منصب على أمم إفريقيا فقط".

محمود علاء يتواجد حاليا مع قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019، وخاض مباراتين حتى الآن.

صاحب الـ28 عاما انضم لنادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، وفاز مع الفريق الأبيض بلقب كأس مصر، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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