مدرب ناميبيا: لاعبو فريقي تلاميذ ارتكبوا أخطاء ساذجة.. ولا أعرف مستقبلي
الإثنين، 01 يوليه 2019 - 21:43
كتب : عاطف شادي
تأسف ريكاردو مانيتي المدير الفني لـ ناميبيا، على هزيمة بلاده أمام كوت ديفوار.
ناميبيا ودّعت كأس الأمم الإفريقية 2019، بسقوطها الكبير 1-4 أمام كوت ديفوار في الجولة الثالثة للمجوعة الرابعة على استاد الدفاع الجوي.
وصرّح مانيتي: "أنا حزين لخسارة المباراة، جهّزت اللاعبين للفوز بالمواجهة، لكن هذا لم يتحقق".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "ارتكبنا أخطاء ساذجة كلفتنا تلقي أهداف، لاعبو فريقي كانوا كالتلاميذ لم يتعلموا من أخطائهم".
وواصل متحسرا: "كان من المفترض أن نستغل الفرص ونحقق الفوز قبل أهداف كوت ديفوار".
وشدد: "علينا أن نتعلّم من أخطائنا ونعود للمشاركة في كأس الأمم مجددا".
وأرجع النتائج السيئة للقوة المنافسين: "وقعنا في مجموعة تضم منتخبات قوية، ورغم ذلك كنا الأفضل أمام المغرب".
وعن مستقبله: "عقدي يمتد حتى نهاية يوليو الجاري، أنا متواجد مع ناميبيا منذ 6 سنوات، وقرار رحيلي أو بقائي في يد اتحاد الكرة".
ناميبيا فشلت في تحقيق أول انتصار لها تاريخيا في مباريات كأس الأمم الإفريقية، واكتفت بتسجيل هدف واحد في النسخة الحالية.
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