مدرب كوت ديفوار: التأهل مهم بعد ما حدث في 2017

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 21:25

كتب : عاطف شادي

ويلفريد زاها - كوت ديفوار - ناميبيا

أبدى إبراهيم كامارا المدير الفني لـ كوت ديفوار، سعادته بالتأهل إلى الدور الثاني في كأس الأمم الإفريقية 2019.

كوت ديفوار سحقت ناميبيا 4-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة على استاد الدفاع الجوي، وتأهلت في المركز الثاني خلف المغرب.

وصرّح كامارا: "أنا سعيد للغاية بهذا الانتصارات، نمتلك لاعبين مميزين ونطمح للاستمرار طويلا في هذه البطولة".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "سنحسّن الكثير من الأمور في الفترة المقبلة، ولكن لدينا إيجابيات أبرزها قدرتنا على التسجيل من الهجمات المرتدة".

وواصل: "أنهينا المجموعات بـ6 نقاط، حاولنا حصد نقاط أكثر من ذلك، ولكن المهم هو التأهل بعد خروجنا من الدور الأول في 2017".

وأتم: "الأدوار المقبلة ستكون مختلفة، ناميبيا أظهرت بعض الأزمات في خط دفاعنا، سنحاول معالجتها في الأيام المقبلة".

كوت ديفوار فازت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين سابقتين تاريخيًا، وتسعى للقب ثالث بجيل شاب.

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