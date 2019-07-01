مدرب جنوب إفريقيا: حاولنا الفوز على المغرب.. 30 ثانية كلفتنا كل شيء

قال ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا إن فريقه واجه المغرب من أجل الفوز وليس الدفاع من أجل التعادل.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا من المغرب بهدف دون رد اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الرابعة.

وتجمد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

وقال باكستر عقب المباراة: "لم ألعب بشكل دفاعي بل لعبت من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط كاملة".

وواصل "30 ثانية فقط كلفتنا كل شيء والهزيمة ولكن هذه هي كرة القدم".

وعما قاله للاعبيه عقب المباراة أتم مدرب الأولاد حديثه "قلت لهم إنه سيأتي الوقت الذي نقيم فيه أدائنا لنرى كيف كان يمكننا الدفاع بطريقة أفضل وأن نهاجم بشكل أفضل وأن علينا ألا نندم".

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