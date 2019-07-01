رسميا – موناكو يضم جناح أتلتيكو مدريد بصفة نهائية

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 21:04

كتب : محمد يسري

جيلسون مارتينز - موناكو

أعلن نادي موناكو عن ضم جيلسون مارتينيز جناح أتلتيكو مدريد إلى الفريق بصفة نهائية.

ويمتد عقد مارتينيز مع موناكو لمدة 5 مواسم مقابل 30 مليون.

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وكان الجناح البرتغالي قد انضم إلى فريق الإمارة في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الفريق الإسباني.

وشارك مارتينيز مع موناكو في 17 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم.

صاحب الـ24 عاما انضم لأتلتيكو مدريد في الصيف الماضي قادما من سبورتنج لشبونة لكنه لم يكن أساسيا مع كتيبة دييجو سيميوني ورحل إلى فرنسا بعد أن شارك في 12 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا فقط.

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