سيري دي: هذه آخر أمم إفريقيا لي مع كوت ديفوار

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 20:49

كتب : عاطف شادي

سيري دي - كوت ديفوار - ناميبيا

أكد سيري دي لاعب وسط كوت ديفوار عن سعادته بعد فوزه بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد نامبيا في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وفازت كوت ديفوار على نامبيا بنتيجة 4-1 في ثالث مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

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وقال سيري دي: "سعيد بفوزي بجائزة رجل المباراة".

وأضاف "سعادتي مضاعفة بعدما تأهلنا إلى دور الـ16 خصوصا بعد خروجنا من الدور الأول في البطولة الماضية".

وأتم "هذه هي البطولة الأخيرة لي مع كوت ديفوار".

وتواجه كوت ديفوار متصدر المجموعة الخامسة في دور الـ16 والذي من المتوقع أن يكون مالي التي تتصدر المجموعة بـ4 نقاط بفارق نقطتين عن تونس ومالي و3 نقاط عن موريتانيا.

وشارك سيري دي مع كوت ديفوار في 44 مباراة سجل خلالها هدفين.

وتواجد سيري دي مع بلاده في 3 بطولات لأمم إفريقيا وشارك خلالها 11 مباراة.

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