مران الأهلي – إصابة أحمد علاء.. وعلاج طبيعي لنيدفيد

أصيب أحمد علاء مدافع الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم الاثنين خلال التقسيمة.

ولم يستطع علاء إكمال المران وخرج مصابا رفقة طبيب الفريق خالد محمود.

فيما أدى كريم وليد "نيدفيد" جلسة علاج طبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له عقب عودته من ألمانيا.

وكان نيدفيد أجرى جراحة في غضروف الركبة في ألمانيا منذ فترة ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الأخيرة تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي حاليا بتدريبات يومية لاستكمال ما تبقى من مباريات الدوري قبل السفر للخارج للدخول في معسكر مغلق.

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