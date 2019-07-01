بوصوفة: جنوب إفريقيا كانت أفضل في الشوط الأول.. ولا توجد مباراة سهلة

يرى مبارك بوصوفة صانع ألعاب المغرب أن منتخب جنوب إفريقيا كان أفضل من منتخب بلاده وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وفازت المغرب بهدف دون رد على جنوب إفريقيا سجله بوصوفة لتتصدر المجموعة الرابعة.

وقال بوصوفة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الأمور تكون صعبة خلال دقائق المباراة، وفي أمم إفريقيا لا توجد مباراة سهلة، وبالطبع ستكون المباريات أصعب في الأدوار النهائية".

وأضاف "جنوب إفريقيا من من الفرق المتميزة وتلعب كرة سريعة وكانوا أفضل في الشوط الأول من المباراة، لكننا استطعنا الانتصار في النهاية".

وضمنت المغرب صدارة المجموعة الرابعة، وسوف تلاقي ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

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