رينار: قللنا من جنوب إفريقيا.. ومحبو كرة القدم يتفننون في التعليق على الوديات

انتقد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أداء فريقه خلال مباراة جنوب إفريقيا التي أقيمت دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وانتصرت المغرب بهدف دون رد على جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وقال رينار عقب المباراة: "اليوم لعبنا بالنار، قللنا من الخصم وعلينا أن نتعلم من هذا الدرس جيدا، في الشوط الأول كنا مثل الشيوخ وكان من الممكن أن نُعاقب، فكنا نلعب وكأن السيجار في أيدينا وتعالينا على الخصم".

وأوضح " الحسنة الوحيدة اليوم إننا لم نبدأ المباراة بشكل جيد، كان بالإمكان أن نظهر بشكل أفضل في الشوط الأول، يجب أن نلعب 90 دقيقة وليس 45 دقيقة فقط".

وتابع "لن أتحدث عن لاعبين بأعينهم فهم فعلوا كل ما في وسعهم، علينا أن ننتبه في الفترة المقبلة ونأخذ حذرنا ونلعب بشكل مناسب حتى لا يحمل لنا دور الـ16 أخبارا سيئة".

وأضاف "كل المنتخبات المشاركة في البطولة هم خيرة المنتخبات الإفريقية، الدور المقبل أصعب، سوف نحاول التعامل مع عامل الإرهاق والجاهزية بالنسبة للاعبين، الآن علينا أن نستمتع ونصل لأبعد دور في البطولة".

وأكمل "من المبكر أن نتحدث عن بطل البطولة. يوجد مصر والجزائر والسنغال ونيجيريا وكذلك مدغشقر التي قدمت نتائج رائعة للغاية، الأمور تكون جديدة في دور الـ16 وقد تحدث مفاجأت لأن المقبل أصعب".

وعن مباريات المجموعة "كنا في مجموعة قوية، ولعبنا أول مباراة ضد أضعف فريق وكان لديهم دافع كبير ولذلك عانينا لكننا نجحنا في صناعة الفارق، وأمام كوت ديفوار كانت مباراة قوية ضد منتخب قوي، وكان علينا أن نحذر من مباراة اليوم، لكنهم لم يبذلوا المجهود الذي كان من المفترض أن يُبذل".

وفسر رينار خروج كريم الأحمدي وقال: "حصل على بطاقة صفراء وكنت أخشى أن يغيب في المباراة المقبلة وكذلك شعر ببعض الآلام لكني فضلت استبداله رغم إنه طلب الاستمرار".

وعن أداء المنتخب المغربي في المباريات الودية التي سبقت البطولة "الهدف من الوديات هو أن تكون في أفضل حالاتك حين تصل للمباريات الهامة".

وتابع "محبو كرة القد يتفنون في التعليقات على المباريات الودية".

وكانت المغرب قد خسرت من جامبيا وتعادلت مع زامبيا وديا قبل إنطلاق البطولة.

وضمنت المغرب صدارة المجموعة الرابعة، وسوف تلاقي ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

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